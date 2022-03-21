Yol Çavuşu (Demiryolu) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yol Çavuşu (Demiryolu) görev tanımı nedir, Yol Çavuşu (Demiryolu) ne iş yapar, Yol Çavuşu (Demiryolu) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yol Çavuşu (Demiryolu) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yol Çavuşu (Demiryolu) Tanımı;

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Yol Çavuşu (Demiryolu) Maaşı Ne Kadar? 2022 Yol Çavuşu (Demiryolu) Maaşları

Yol Çavuşu (Demiryolu) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yol Çavuşu (Demiryolu) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yol Çavuşu (Demiryolu) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3123.03

Meslek Adı :

Yol Çavuşu (Demiryolu)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Maden, İmalat Ve İnşaat Süpervizörleri

Meslek Birim Grubu :

İnşaat Süpervizörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Belirlenen mıntıkasında veya görev verilen yol bölümünde tekniğin gerektirdiği yol geometrisini sağlayan, arızayı tespit eden, tamiratı yaptıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yol Çavuşu (Demiryolu), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yol tamiratını mevsime göre gerektiği şekilde yapmak üzere, yol malzemelerini önceden temin edilmesi için kısım şefine bilgi vermek,

b) Bakımı yapılacak yolun, arama usulü (seyyar), revizyon usulü veya makinalı tamiratların yapılacağını kısım şefi ile belirlemek,

c) İş emir defterine yazılı olmayan işleri yapmamak, ancak trafiği etkileyecek kadar acil yol bozukluklarını, yolu emniyete almak suretiyle yapmak,

d) Kısım şefliklerinde emir alamadıkça hiçbir noktada, hattı tamir için trafiğe kesmemek,

e) Yol geometrisini etkileyen işlerden olan yolun, ekseninden sağa sola çekilmesi, yolun kaldırılması küçük malzeme, travers değiştirilmesi ve malzeme bakımı tamirlerinde çalışması halinde yolu ve işçileri emniyete almak,

f) Tamirat sırasında kullandıkları (kriko, manivela, anahtar, buraj kazması, yaba vs.) tamirat malzemelerinin tren geçerken yolun dışına alınmasını sağlamak,

g) Bölgesinde mevcut meyiller, eğri yarmalarla, köprü, tünel, istihat duvarlarının durumu hakkında bilgi sahibi olmak,

h) Çalıştıkları hat kesimindeki yolda, tespit edecekleri arıza, kırık ve çatlak ray olaylarından önlem almak, durumu kısım şefine bildirmek,

i) Tamirat makinaları ile çalışmalar esnasında işlerin güvenliğini sağlamak,

j) Kaza halinde derhal kaza yerine gitmek, gerekli yardımda bulunmak,

k) Sabit ve elle verilen işaretler hariç olmak üzere, yol boyunda hiçbir ışığın görülmesine ve hiçbir işçinin kırmızı elbise giymesine izin vermemek,

l) Yolun kontrolü için bir fener kullanılması gerekirse trenlerin geleceği istikamete çevrilmesini sağlamak,

m) Karlı ve tipili havalarda sabahları yolu muayene ettirmek, gereken yerleri temizletmek,

n) Bölgelerinde seyrüsefer eden bütün trenlerin geçtikleri saatleri bilmek, saat taşımak, her zaman yanında tren tarife kitapçığı bulundurmak,

o) Takım işçisi birkaç işe ayrıldığı zaman en önemli işin başında kalmak diğerlerine yedek çavuş ve bekçiyi nezaret ettirmek,

p) Hat boyu ve baraka etrafındaki fidanları ve ağaçları koruyarak sulanmasını sağlamak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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