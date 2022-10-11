Yol Çizgi Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yol Çizgi Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Yol Çizgi Makinesi Operatörü ne iş yapar, Yol Çizgi Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yol Çizgi Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yol Çizgi Makinesi Operatörü Tanımı;

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Yol Çizgi Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Yol Çizgi Makinesi Operatörü Maaşları

Yol Çizgi Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Yol Çizgi Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yol Çizgi Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8342.01

Meslek Adı :

Yol Çizgi Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Hafriyat Makineleri Ve Benzer Makinelerin Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Yol Çizgi Makinesi Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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