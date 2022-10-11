Yol Sürveyanı (Demiryolu) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yol Sürveyanı (Demiryolu) görev tanımı nedir, Yol Sürveyanı (Demiryolu) ne iş yapar, Yol Sürveyanı (Demiryolu) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yol Sürveyanı (Demiryolu) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yol Sürveyanı (Demiryolu) Tanımı;

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Yol Sürveyanı (Demiryolu) Maaşı Ne Kadar? 2022 Yol Sürveyanı (Demiryolu) Maaşları

Yol Sürveyanı (Demiryolu) maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Yol Sürveyanı (Demiryolu) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yol Sürveyanı (Demiryolu) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8312.14

Meslek Adı :

Yol Sürveyanı (Demiryolu)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Lokomotif Motoru Sürücüleri Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Demiryolu Frencileri, Sinyalizasyon Ve Makas Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı : Mıntıkası dahilinde, yol bakım ve tamiratı, ray kaynağı ve yol alt yapı çalışmalarında ekip şefliği yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yol Sürveyanı (Demiryolu), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mıntıkası dahilinde, yol bakım ve tamiratı ray kaynağı ve yol alt yapı çalışmalarında ekip şefliği yapmak,

b) İş trenlerinde, yol turnesine refakat etmek,

c) Kısım şefinin yokluğunda, kısım şefine vekalet etmek,

d) Makinalı yol tamiratı, mekanize ekip ve iş makinelerinin çalışmalarına katılmak,

e) Görevlerini zamanında ve kanunlara uygun olarak yapmak,

f) Makinelerin bir işyerinden başka bir iş yerine naklinde geçen sürenin en aza indirilmesi için kısım şefinden yardım istemek,

g) Birim amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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