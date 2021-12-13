Yönetici (Perakende Ticaret) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Yönetici (Perakende Ticaret) görev tanımı nedir, Yönetici (Perakende Ticaret) ne iş yapar, Yönetici (Perakende Ticaret) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yönetici (Perakende Ticaret) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yönetici (Perakende Ticaret) Tanımı;

Perakende ticaret yapan işletmenin faaliyetlerini sevk ve idare eden kişidir

Yönetici (Perakende Ticaret) Maaşı Ne Kadar? 2021 Yönetici (Perakende Ticaret) Maaşları

Yönetici (Perakende Ticaret) maaşı ortalama aylık 5.250 - TL’dir. En düşük Yönetici (Perakende Ticaret) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yönetici (Perakende Ticaret) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Yönetici (Perakende Ticaret) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Yönetici (Perakende Ticaret) Ne İş Yapar?

Yönetici (Perakende Ticaret) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tüketici gruplarının özelliklerini tespit ederek, taleplere hitap edebilecek mal çeşitlerini tespit etmek,

b) Malarının istenilen kalitede en uygun ödeme şartlarında ve düşük fiyattan alınabileceği firmaların tespit edilmesi için satıcı firmalar nezdinde piyasa araştırması yapmak veya yaptırmak,

c) Satın almalar, reklamlar, satış ve kredi politikalarının organizasyonuna karar vermek ve satışları yükseltme metotlarını tasarlamak, firmalarla satın alma sözleşmeleri yapmak,

d) Malların tüketiciye satışında uygulanacak satış prensiplerini ve kar hadlerini tespit etmek,

e) Toplu alım taleplerini incelemek, uygun malları satın almak, gelen malların belgelerini inceleyerek teslim almak, defolu malları tespit ve iade etmek,

f) Teşhir reyonlarının düzenli şekilde yerleştirilmelerine nezaret etmek, vitrinleri dekore ettirmek,

g) Satış reyonlarını gezerek azalan malların yerine yenilerinin konması için görevlilere talimat vermek,

h) Reyonlardaki personel arasında iş bölümü yapmak, çalışmaları kontrol etmek, peşin tahsilatların zapta geçmesine ve ana kasaya konmasına nezaret etmek,

i) Müşteri ile olan münasebetlerde çıkan anlaşmazlıkları çözmeye çalışmak, mağazanın düzen ve intizamını sağlamak,

j) Personelin genel yönetim politikasını belirlemek, mesai saatlerini, ücretleri, disiplin kurallarını, ceza ve ödüllendirme koşullarını tespit etmek,

k) Personelin atanması, çıkarılması ve terfi ettirilmesi ile ilgili kararları almak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yönetici (Perakende Ticaret) Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ağırlama, Perakende Ve Diğer Hizmet Müdürleri

Meslek Grubu :

Perakende Ve Toptan Ticaret Müdürleri

Meslek Birim Grubu :

Perakende Ve Toptan Ticaret Müdürleri

Yönetici (Perakende Ticaret) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Yönetici (Perakende Ticaret) mesleğinin meslek kodu 1420.01 olarak belirlenmiştir

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