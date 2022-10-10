Yonga-Ağaç Eleme Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yonga-Ağaç Eleme Makinesi İşçisi görev tanımı nedir, Yonga-Ağaç Eleme Makinesi İşçisi ne iş yapar, Yonga-Ağaç Eleme Makinesi İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yonga-Ağaç Eleme Makinesi İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yonga-Ağaç Eleme Makinesi İşçisi Tanımı;

__

Yonga-Ağaç Eleme Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Yonga-Ağaç Eleme Makinesi İşçisi Maaşları

Yonga-Ağaç Eleme Makinesi İşçisi maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Yonga-Ağaç Eleme Makinesi İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yonga-Ağaç Eleme Makinesi İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8172.35

Meslek Adı :

Yonga-Ağaç Eleme Makinesi İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağaç İşleme Ve Kağıt Yapım Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tomruk veya hazır yonga halinde bulunan farklı türdeki hammaddelerin istenilen irilikte ayıran elek makinesini çalıştran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yonga-Ağaç Eleme Makinesi İşçisi;İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?