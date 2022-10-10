Yonga-Ağaç Eleme Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Yonga-Ağaç Eleme Makinesi İşçisi Tanımı;
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Yonga-Ağaç Eleme Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Yonga-Ağaç Eleme Makinesi İşçisi Maaşları
Yonga-Ağaç Eleme Makinesi İşçisi maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Yonga-Ağaç Eleme Makinesi İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yonga-Ağaç Eleme Makinesi İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
8172.35
Meslek Adı :
Yonga-Ağaç Eleme Makinesi İşçisi
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Meslek Alt Ana Grubu :
Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri
Meslek Grubu :
Ağaç İşleme Ve Kağıt Yapım Tesis Operatörleri
Meslek Birim Grubu :
Ağaç İşleme Tesisi Operatörleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Tomruk veya hazır yonga halinde bulunan farklı türdeki hammaddelerin istenilen irilikte ayıran elek makinesini çalıştran kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Yonga-Ağaç Eleme Makinesi İşçisi;İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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