Yonga Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yonga Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) görev tanımı nedir, Yonga Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) ne iş yapar, Yonga Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yonga Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yonga Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) Tanımı;

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Yonga Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) Maaşı Ne Kadar? 2022 Yonga Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) Maaşları

Yonga Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Yonga Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yonga Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8171.09

Meslek Adı :

Yonga Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağaç İşleme Ve Kağıt Yapım Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kağıt Hamuru Ve Kağıt İmalat Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kağıt hamuru hazırlamada kullanılacak kütük ve diğer odunları yonga haline getiren bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yonga Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makineyi ve odunları makineye vermede kullanılan bantları çalıştırmak,

b) Odunları ebadına ve kesme süratine göre gerekli ayarları yapmak,

c) Makinenin bıçakları arasına sıkışan odun parçalarını çıkartarak makinenin normal işlemesini sağlamak,

d) Aşınmış bıçakları değiştirmek,

e) İş bitiminde makinenin bakım ve temizliğini yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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