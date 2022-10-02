Yöresel Bez Dokumacısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yöresel Bez Dokumacısı görev tanımı nedir, Yöresel Bez Dokumacısı ne iş yapar, Yöresel Bez Dokumacısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yöresel Bez Dokumacısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yöresel Bez Dokumacısı Tanımı;

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Yöresel Bez Dokumacısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Yöresel Bez Dokumacısı Maaşları

Yöresel Bez Dokumacısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yöresel Bez Dokumacısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yöresel Bez Dokumacısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7318.58

Meslek Adı :

Yöresel Bez Dokumacısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yöresel bez dokumada, dokuma araç gereçlerini kullanarak, mekikli dokumaya hazırlık yapabilen, dokuyabilen ve bitirme işlemlerini yapabilen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yöresel Bez Dokumacısı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mekikli dokumada desen hazırlamak,

b) Mekikli dokumaya hazırlık yapmak,

c) Bezayağı dokuma yapmak,

d) Manisa bezi dokumaya hazırlık yapmak, dokumak,

e) Çıpıt dokumaya hazırlık yapmak, dokuma yapmak,

f) Keşan dokumada çözgü ipi boyamak

g) Keşan bezi dokumaya hazırlık yapmak, dokuma yapmak

h) Kastamonu çarşaf dokumaya hazırlık yapmak, çarşaf dokumak

i) Dastar dokumaya hazırlık yapmak, dokuma yapmak

j) Ödemiş ipeği dokumaya hazırlık yapmak, dokumak

k) Şile bezi dokumaya hazırlık yapmak, dokumak

l) Ayancık keteni dokumaya hazırlık yapmak, dokumak

m) Ehram dokumaya hazırlık yapmak ,dokumak

n) Rize bezi (feretiko) dokumaya hazırlık yapmak, dokumak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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