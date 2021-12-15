Yöresel Gıda Ürünleri Üretim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Yöresel Gıda Ürünleri Üretim Elemanı görev tanımı nedir, Yöresel Gıda Ürünleri Üretim Elemanı ne iş yapar, Yöresel Gıda Ürünleri Üretim Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yöresel Gıda Ürünleri Üretim Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yöresel Gıda Ürünleri Üretim Elemanı Tanımı;

Yöresel Gıda Ürünlerinin üretiminde çalışan kişidir.

Yöresel Gıda Ürünleri Üretim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Yöresel Gıda Ürünleri Üretim Elemanı Maaşları

Yöresel Gıda Ürünleri Üretim Elemanı maaşı ortalama aylık 4.500 - TL’dir. En düşük Yöresel Gıda Ürünleri Üretim Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.700 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yöresel Gıda Ürünleri Üretim Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Yöresel Gıda Ürünleri Üretim Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Yöresel Gıda Ürünleri Üretim Elemanı Ne İş Yapar?

Yöresel Gıda Ürünleri Üretim Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sebze ve meyvelerin ön işlemlerini yapmak,

b) Pekmez, Turşu ve pekmez üretimi yapmak,

c) Unlu mamullerin üretimini yapmak,

d)Gıdaların türlerine göre depolanması işlemlerini yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Yöresel Gıda Ürünleri Üretim Elemanı Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Yöresel Gıda Ürünleri Üretim Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Yöresel Gıda Ürünleri Üretim Elemanı mesleğinin meslek kodu 8161.59 olarak belirlenmiştir

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