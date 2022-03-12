Yumurta Paketleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Yumurta Paketleme İşçisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Yumurta Paketleme İşçisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Yumurta Paketleme İşçisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Yumurta Paketleme İşçisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Yumurta Paketleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Yumurta Paketleme İşçisi Maaşları

Yumurta Paketleme İşçisi maaşı ortalama olarak aylık 6276,5_TL'dir. En düşük Yumurta Paketleme İşçisi maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8300_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yumurta Paketleme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9321.06

Meslek Adı :

Yumurta Paketleme İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Elle Paketleme İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı : Üretimden gelen ürünü (yumurtayı) gerekli denetim ve kontrolden geçirerek sevkiyata hazır hale gelecek şekilde paketleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yumurta Paketleme İşçisi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Moba (tasnif) makinesinden gelen ürünün paketleme şartlarına uymayanları, kırık, kanlı, çift sarılı ve şekli bozuk olan yumurtaları ayrı ayrı viyollere yerleştirmek,

b) Patlak yumurtaları çöp kovasına atmak,

c) Konveyörden fazla miktarda kırık , kirli ve sarı kirli gelmesi durumunda ilgili birime bilgi vermek.

d) Uygun olan ürünlerin tarihini kontrol etmek,

e) Kontrol edilen ürünü uygun kutunun (viyol) içine talimatlar çerçevesinde yerleştirmek,

f) Ürünleri sevkiyata hazır hale getirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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