Yumuşak Kapak Takma Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yumuşak Kapak Takma Operatörü görev tanımı nedir, Yumuşak Kapak Takma Operatörü ne iş yapar, Yumuşak Kapak Takma Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yumuşak Kapak Takma Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yumuşak Kapak Takma Operatörü Tanımı;

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Yumuşak Kapak Takma Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Yumuşak Kapak Takma Operatörü Maaşları

Yumuşak Kapak Takma Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yumuşak Kapak Takma Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yumuşak Kapak Takma Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7323.16

Meslek Adı :

Yumuşak Kapak Takma Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Baskı Tamamlama Ve Ciltleme İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Makineyi gerçekleştirilecek işleme uygun olarak hazırlayarak yumuşak kapak takan, makinenin periyodik bakımını gerçekleştiren ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yumuşak Kapak Takma Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşyerinde İSG, çevre koruma, iş organizasyonu ve kalite gerekliliklerini uygulamak,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Makineyi gerçekleştirilecek işleme uygun olarak hazırlamak,

d) Kitap, dergi, defter, ajanda, bloknot gibi basılı veya basılı olmayan ürünlere Amerikan Bristol, kuşe gibi esnek kağıt malzemelerden hazırlanan yumuşak kapakların takılmasına ilişkin işlemleri gerçekleştirmek,

e) Yumuşak kapak takmak,

f) Makinenin periyodik bakımını yapmak,

g) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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