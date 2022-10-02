Yün Çorap Örücüsü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yün Çorap Örücüsü görev tanımı nedir, Yün Çorap Örücüsü ne iş yapar, Yün Çorap Örücüsü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yün Çorap Örücüsü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yün Çorap Örücüsü Tanımı;

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Yün Çorap Örücüsü Maaşı Ne Kadar? 2022 Yün Çorap Örücüsü Maaşları

Yün Çorap Örücüsü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yün Çorap Örücüsü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yün Çorap Örücüsü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7318.36

Meslek Adı :

Yün Çorap Örücüsü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yünü çeşitli işlemlerden geçirerek ip elde eden ve değişik ayak ölçülerine göre çorap örme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yün Çorap Örücüsü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Küçük baş hayvanlardan elde edilen yünleri çuvallardan çıkararak renklerine, kalitelerine göre tasnif etmek,

b) Yünleri yıkama havuzlarına almak bol su ile, odun küreklerle döverek, karıştırarak yıkamak,

c) Yıkanan yünleri iplere asarak kurutmak,

d) Kurutulan yünleri, öbekler halinde yün çubuklar ile tel tel oluncaya kadar çırpmak,

e) Yünler çırpıldıktan sonra yün taraklarında tarayarak küçük yumaklar haline getirmek,

f) Yün yumakları ince iplikler halinde eğirmek,

g) Elde ettiği yumaklar halindeki iplikleri ince metal cağlarla, ayak uç kısımlarından başlayarak dokumak,

h) Dokuma esnasında veya çorap örme işi bittikten sonra çeşitli desen veya nakışlarla işlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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