Yurt Yönetim Memuru Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Yurt Yönetim Memuru görev tanımı nedir, Yurt Yönetim Memuru ne iş yapar, Yurt Yönetim Memuru olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yurt Yönetim Memuru mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yurt Yönetim Memuru Tanımı;

Öğrenci işleri biriminde görev yapan yurt yönetim mmurları yurda giriş yapacak olan öğrencilerin giriş kayıtlarını ve ayrılacak olanların çıkış kayıtlarını yapmakla, öğrencilerin devam durumlarını takip etmekle, öğrencilerin izin vb. iş ve işlemlerini gerçekletiren kişidir.

Yurt Yönetim Memuru Maaşı Ne Kadar? 2021 Yurt Yönetim Memuru Maaşları

Yurt Yönetim Memuru maaşı ortalama aylık 5.300 - TL’dir. En düşük Yurt Yönetim Memuru maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.200 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yurt Yönetim Memuru iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Yurt Yönetim Memuru Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Yurt Yönetim Memuru Ne İş Yapar?

Yurt Yönetim Memuruşe ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Yurt Yönetim Memuru Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İdari Ve Uzman Sekreterler

Meslek Birim Grubu :

Büro Süpervizörleri

Yurt Yönetim Memuru Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Yurt Yönetim Memuru mesleğinin meslek kodu 3341.12 olarak belirlenmiştir



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