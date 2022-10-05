Yuvarlak İş Çekme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Yuvarlak İş Çekme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) Tanımı;

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Yuvarlak İş Çekme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) Maaşı Ne Kadar? 2022 Yuvarlak İş Çekme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) Maaşları

Yuvarlak İş Çekme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Yuvarlak İş Çekme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yuvarlak İş Çekme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7523.18

Meslek Adı :

Yuvarlak İş Çekme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanla

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanla

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

eslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Köşeli ağaç parçalarını istenilen ölçülerde talaş alarak yuvarlatan bir makineyi ayarlayan ve çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Yuvarlak İş Çekme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşlenecek parçanın ölçülerini incelemek,

b) Parça ölçülerine göre kullanacağı kesici kafayı, sürücü ve çekici makaraları seçmek,

c) Seçtiği kesici kafayı makine üzerindeki yatağa yerleştirmek,

d) Kafa üzerindeki bıçakları kontrol ederek kör olan bıçakları yenileriyle değiştirmek,

e) Çekici ve sürücü makaraları yerlerine takmak ve somunları sıkarak sabitleştirmek,

f) Şalteri açarak kesici kafanın bağlı olduğu mili çalıştırmak,

g) İlgili kolu çekerek sürücü ve çekici makaraların motorlarına cereyan vermek,

h) İşleyeceği parçayı hareket halindeki makaralar arasına yerleştirip ve parçayı iterek kesici kafaya doğru gitmesini sağlamak,

i) Otomatik olarak parçadan talaş alınmasını takip etmek,

j) İşlenen parçayı makineden alarak kontrol etmek,

k) İş bitimlerinde makinenin bakım ve temizliğini yapmak,

l) Körelen bıçakları bilemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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