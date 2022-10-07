Yüzdürme İşletme Operatörü-Maden Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yüzdürme İşletme Operatörü-Maden görev tanımı nedir, Yüzdürme İşletme Operatörü-Maden ne iş yapar, Yüzdürme İşletme Operatörü-Maden olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yüzdürme İşletme Operatörü-Maden mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yüzdürme İşletme Operatörü-Maden Tanımı;

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Yüzdürme İşletme Operatörü-Maden Maaşı Ne Kadar? 2022 Yüzdürme İşletme Operatörü-Maden Maaşları

Yüzdürme İşletme Operatörü-Maden maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Yüzdürme İşletme Operatörü-Maden maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yüzdürme İşletme Operatörü-Maden iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8112.14

Meslek Adı :

Yüzdürme İşletme Operatörü-Maden

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Mineral Ve Taş İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yüzdürme İşletme Operatörü, yüzdürme (flotasyon) makine ve ekipmanlarını kullanarak, cevher tenörü ve tesis randımanına uygun bir biçimde, kıvamlaştırma ve yüzdürme işlemlerini, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yüzdürme İşletme Operatörü , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Kondisyoner giriş tenörünü, yoğunluğu, PH dengesini ve reaktif akışını kontrol etmek, reaktiflerin ilave/azaltma işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve tane boyutunu kontrol etmek gibi kıvamlaştırma işlemlerini yapmak,

b) Sistemlerin enerjisini, kondisyoner motorların çalışıp çalışmadığını kontrol etmek, kondisyonel safhada start vermek ve değirmenden malzeme gelmesini sağlamak vb. gibi makine durduğunda, yeniden çalıştırma işlemlerini yapmak,

c) Kıvamlaştırılmış malzemenin gelip gelmediğini kontrol etmek, pulp seviyelerini ayarlamak, köpükleri /selül yoğunluğunu/artık ve konsantre tenörlerini/selül alt pulp akışını/numune alıcılarını/oluk sularını kontrol etmek vb. gibi yüzdürme işlemlerini yapmak,

d) Artık pompasını devreye almak,

e) Siklon bar basıncını kontrol etmek,

f) Pulp yoğunluklarını, PH derecesini, reaktifleri ayarlamak,

g) Suyu havuzda dinlendirmek ve sisteme tekrar göndermek,

h) Aksaklık/arıza durumlarında sistemi durdurmak,

i) Arıza tesbiti yapmak ve yetkiliye bildirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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