Yüzer Vinç Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yüzer Vinç Operatörü görev tanımı nedir, Yüzer Vinç Operatörü ne iş yapar, Yüzer Vinç Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yüzer Vinç Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yüzer Vinç Operatörü Tanımı;

__

Yüzer Vinç Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Yüzer Vinç Operatörü Maaşları

Yüzer Vinç Operatörü maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Yüzer Vinç Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yüzer Vinç Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8343.16

Meslek Adı :

Yüzer Vinç Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Vinç, Yük Asansörü Ve İlgili Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yüzer gemi vincini kullanarak her türlü malzemenin deniz vasıtalarından karaya veya kara vasıtalarından denizdeki herhangi bir gemiye yüklenmesi, boşaltılması ve deniz diplerinden malzeme, batık gemi çıkarılması işlemlerini serdümenle koordineli olarak süratli, emniyetli, verimli ve ekonomik bir şekilde yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yüzer Vinç Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşe başlamadan vincin bağlantı ve güvenlik önlemlerinin genel kontrolünü yapmak,

b) Elleçleme yapılacak yükün ağırlık merkezi ve ambalajı hakkında bilgi edinmek,

c) Serdümenle koordineli olarak yüzer geminin malzemeye yükleme-boşaltma yapılacak şekilde yaklaştırılmasını sağlamak,

d) Malzemenin bulunduğu yere göre bom yatırmak yada toplamak,

e) Halat uçlarındaki konca veya sapanları yüke yaklaştırmak,

f) Sapan yada tırakanın yükleme-boşaltma yapılacak malzemeye bağlanmasını beklemek,

g) Malzemeyi mayna vira (aşağı-yukarı), ayranta (sağa-sola dönüş) yaparak malzemeyi kaldırmak, taşımak ve istenilen yere yerleştirmek,

h) Malzeme bağlantılarının çözülmesini beklemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?