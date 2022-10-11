Yüzey Delici Makineleri (Rock) Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Yüzey Delici Makineleri (Rock) Operatörü Tanımı;

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Yüzey Delici Makineleri (Rock) Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Yüzey Delici Makineleri (Rock) Operatörü Maaşları

Yüzey Delici Makineleri (Rock) Operatörü maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Yüzey Delici Makineleri (Rock) Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yüzey Delici Makineleri (Rock) Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8342.27

Meslek Adı :

Yüzey Delici Makineleri (Rock) Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Hafriyat Makineleri Ve Benzer Makinelerin Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Yüzey Delici Makineleri (Rock) Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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