Yüzey Delici Makineleri (Rock) Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Yüzey Delici Makineleri (Rock) Operatörü Tanımı;
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Yüzey Delici Makineleri (Rock) Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Yüzey Delici Makineleri (Rock) Operatörü Maaşları
Yüzey Delici Makineleri (Rock) Operatörü maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Yüzey Delici Makineleri (Rock) Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yüzey Delici Makineleri (Rock) Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
8342.27
Meslek Adı :
Yüzey Delici Makineleri (Rock) Operatörü
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Meslek Alt Ana Grubu :
Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri
Meslek Grubu :
Hareketli Tesis Operatörleri
Meslek Birim Grubu :
Hafriyat Makineleri Ve Benzer Makinelerin Operatörleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Yüzey Delici Makineleri (Rock) Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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