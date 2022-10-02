Yüzey İşlemcisi (Kuyumculuk) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yüzey İşlemcisi (Kuyumculuk) görev tanımı nedir, Yüzey İşlemcisi (Kuyumculuk) ne iş yapar, Yüzey İşlemcisi (Kuyumculuk) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yüzey İşlemcisi (Kuyumculuk) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yüzey İşlemcisi (Kuyumculuk) Tanımı;

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Yüzey İşlemcisi (Kuyumculuk) Maaşı Ne Kadar? 2022 Yüzey İşlemcisi (Kuyumculuk) Maaşları

Yüzey İşlemcisi (Kuyumculuk) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yüzey İşlemcisi (Kuyumculuk) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yüzey İşlemcisi (Kuyumculuk) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7313.35

Meslek Adı :

Yüzey İşlemcisi (Kuyumculuk)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Mücevher Ve Değerli Metaller İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Mücevherat yüzey işleme süreçlerinde iş organizasyonu yapan, mücevheratın yüzey temizleme/parlatma, yüzey makyajlama(süsleme), yüzey şekillendirme ve kaplama uygulamaları ile yüzey işlemlerinde kullandığı alet, ekipman ve makinelerin bakım ve arıza tespiti uygulamalarını gerçekleştiren ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yüzey İşlemcisi (Kuyumculuk); İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşyerinde İSG, çevre koruma, iş organizasyonu ve kalite gerekliliklerini uygulamak,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Mücevherat yüzey temizleme/parlatma işlemlerini yapmak (devamı var),

d) Mücevherat makyajlama (Süsleme) işlemlerini yapmak,

e) Mücevherat yüzey şekillendirme işlemlerini yapmak,

f) Makine ve ekipmanların bakımını yapmak,

g) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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