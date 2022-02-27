Zayıf Akım Tesisatçısı (Çağırma - Haberleşme - Güvenlik), Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Zayıf Akım Tesisatçısı (Çağırma - Haberleşme - Güvenlik), maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Zayıf Akım Tesisatçısı (Çağırma - Haberleşme - Güvenlik), pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Zayıf Akım Tesisatçısı (Çağırma - Haberleşme - Güvenlik), nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Zayıf Akım Tesisatçısı (Çağırma - Haberleşme - Güvenlik), olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Zayıf Akım Tesisatçısı (Çağırma - Haberleşme - Güvenlik), Maaşı Ne Kadar? 2022 Zayıf Akım Tesisatçısı (Çağırma - Haberleşme - Güvenlik), Maaşları

Zayıf Akım Tesisatçısı (Çağırma - Haberleşme - Güvenlik), maaşı ortalama olarak aylık 9150_TL'dir. En düşük Zayıf Akım Tesisatçısı (Çağırma - Haberleşme - Güvenlik), maaşı 7850_TL, En yüksek ise 10450_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Zayıf Akım Tesisatçısı (Çağırma - Haberleşme - Güvenlik), iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7411.08

Meslek Adı :

Zayıf Akım Tesisatçısı (Çağırma - Haberleşme - Güvenlik),

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Bina Ve İlgili Elektrik Tesisatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Binalara ait zayıf akım elektrik tesisatını projeye uygun olarak döşeme, tesisatın kontrol, bakım ve onarımı yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Zayıf Akım Tesisatçısı (Çağırma - Haberleşme - Güvenlik), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak,

b) İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak,

c) Fiziksel büyüklükleri doğru olarak ölçmek,

d) Her türlü el ve güç aletlerini güvenli bir şekilde kullanmak,

e) Temel elektrik malzemelerini standartlara uygun seçmek ve bağlantılarını yapmak,

f) Temel elektrik devrelerini yönetmeliklere göre uygulamak,

g) Elektriksel büyüklükleri tanımlayarak ölçümünü hatasız olarak yapmak, h) Nitelikli lehim yapmak ve baskı devre hazırlamak,

i) Elektrik-elektronik sistemlerine ait matematiksel çözümleri yapmak,

j) Doğru akımda devre çözümlerini yapmak,

k) Alternatif akımda devre çözümlerini yapmak,

l) Elektrik akımı, elde edilmesi ve etkileri ile ilgili temel esasları uygulamak,

m) Çizim yapmak, norm yazı yazmak,

n) Elektrik-elektronik devre şemalarını çizmek,

o) Arıza ve bakım karteksi oluşturup arşivlemek ve katalog okumak,

p) Sistem analizi yapıp tespit edilen arızaları gidermek,

q) Sıva altı ve üstü tesisat döşeme yöntem ve tekniklerini uygulamak,

r) Çağırma tesisleri montaj ve bağlantılarını yapmak,

s) Haberleşme ve bildirim tesisleri montaj ve bağlantılarını yapmak,

t) Hırsız ve yangın bildirim elektrik tesisatını yapmak,

u) Zayıf akım tesis bakım onarımını yapmak,

v) Dağıtım tablo montaj ve bağlantılarını yapmak,

w) Mesleki alandaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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