Zemin Temizleme Makinesi Operatörü (Elektrikli) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Zemin Temizleme Makinesi Operatörü (Elektrikli) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Zemin Temizleme Makinesi Operatörü (Elektrikli) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Zemin Temizleme Makinesi Operatörü (Elektrikli) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Zemin Temizleme Makinesi Operatörü (Elektrikli) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Zemin Temizleme Makinesi Operatörü (Elektrikli) Maaşı Ne Kadar? 2022 Zemin Temizleme Makinesi Operatörü (Elektrikli) Maaşları

Zemin Temizleme Makinesi Operatörü (Elektrikli) maaşı ortalama olarak aylık 6326,5_TL'dir. En düşük Zemin Temizleme Makinesi Operatörü (Elektrikli) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8400_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Zemin Temizleme Makinesi Operatörü (Elektrikli) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9112.14

Meslek Adı :

Zemin Temizleme Makinesi Operatörü (Elektrikli)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Grubu :

Ev, Otel Ve Bürolarda Çalışan Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Birim Grubu :

Büro, Otel Ve Diğer İşyerlerinde Çalışan Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Elektrikle çalışan zemin temizleme makinelerini kullanarak, ev, iş yeri ve fabrikalarda zemin temizleme işini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Zemin Temizleme Makinesi Operatörü (Elektrikli), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Zemin temizleme makinesinin yere temas edecek alt kısmına ped tutucu aparatı takmak,

b) Temizlenecek zeminin cinsine (halı, parke, taş) göre uygun ped veya fırçayı ped tutucuya yerleştirmek,

c) Zemin temizleme makinesinin tankına su doldurmak,

d) Temizlenecek zeminin yapıldığı malzemenin cinsine göre, söz konusu makinelerde kullanılmak üzere üretilen uygun kimyevi temizleme maddesini tankın içerisine dökmek,

e) Makinenin fişini elektrik prizine takarak kontrollerini yapmak ve makineyi çalıştırmak,

f) Makinenin kollarına/pedallarına sürekli basılı tutmak suretiyle zemin temizleme işlemine başlamak, temizlenecek alanın kapıya en uzak köşesinden temizliğe başlayarak kapıya doğru temizleme işlemini yapmak,

g) Elektrikle çalışan zemin silme makinesi ve kabloları sürekli ıslak zeminde kullanıldığı için sık sık kontrol etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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