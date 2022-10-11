Zeytin Toplama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Zeytin Toplama İşçisi görev tanımı nedir, Zeytin Toplama İşçisi ne iş yapar, Zeytin Toplama İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Zeytin Toplama İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Zeytin Toplama İşçisi Tanımı;

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Zeytin Toplama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Zeytin Toplama İşçisi Maaşları

Zeytin Toplama İşçisi maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Zeytin Toplama İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Zeytin Toplama İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9211.11

Meslek Adı :

Zeytin Toplama İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Bitkisel Üretim Yapan Çiftliklerde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Zeytinliklerde olgunlaşmış olan zeytinlerin çırpılması, sıyrılması, dökülmesi, toplanması, ayıklanması, işlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Zeytin Toplama İşçisi ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Zeytin toplama da kullanılacak olan yaygı, sırık, sele, çuval gibi malzemeleri zeytinliğe götürmek,

b) Zeytin ağaçlarının altına yaygıları sermek, merdiven ve sehpaları hazırlamak,

c) Zeytin ağacının dallarına sırıkla vurmak suretiyle zeytinlerin yaygı üzerine dökülmesini sağlamak,

d) Tarak kullanmak suretiyle dallardaki zeytinleri sıyırmak,

e) Yaygı üzerine düşen, dökülen zeytinleri dal ve yapraklarından ayırmak,

f) Yaygı üzerindeki zeytinleri toplama kaplarına ve çuvallara doldurmak,

g) Zeytin ağacının dallarından daları eğme ve çekme yöntemiyle , elle zeytinleri toplamak,

h) Yaygı dışına düşmüş olan ya da yere düşmüş olan zeytin tanelerini toplamak,

i) Zeytinin sofralık veya yağlık, sabunluk olarak ayrılması işlerini yapmak,

j) Ağaç altlarındaki fazlalıkları temizlemek, süpürmek,

k) Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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