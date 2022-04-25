Zeytin Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Zeytin Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Zeytin Yetiştiricisi ne iş yapar, Zeytin Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Zeytin Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Zeytin Yetiştiricisi Tanımı;

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Zeytin Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Zeytin Yetiştiricisi Maaşları

Zeytin Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Zeytin Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Zeytin Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6112.06

Meslek Adı :

Zeytin Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Ağaç Ve Çalı Ürünleri Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Zeytin Yetiştiricisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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