Zeytinyağı Üretim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Zeytinyağı Üretim Elemanı görev tanımı nedir, Zeytinyağı Üretim Elemanı ne iş yapar, Zeytinyağı Üretim Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Zeytinyağı Üretim Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Zeytinyağı Üretim Elemanı Tanımı;

__

Zeytinyağı Üretim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Zeytinyağı Üretim Elemanı Maaşları

Zeytinyağı Üretim Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Zeytinyağı Üretim Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Zeytinyağı Üretim Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7514.13

Meslek Adı :

Zeytinyağı Üretim Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Meyve Ve Sebze İşleyiciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kendi başına ve belirli süre içerisinde, iş organizasyonunu yapma, Türk Gıda Mevzuatına uygun olarak hijyenik ortamda zeytinyağının teknolojik üretimini yapabilme, zeytinyağı üretimi için gerekli hammadde ile üretimde kullanılan araç - gereçleri tanıyıp kullanabilme, kontrol edebilme, basit bakım ve temizliğini yapabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Zeytinyağı Üretim Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kişisel hijyeni sağlamak,

b) İşletme temizlik ve dezenfeksiyon programlarını uygulamak,

c) Gıdaların üretiminde hijyeni sağlamak,

d) Zeytinleri işletmeye almak, e

) Zeytinleri temizlemek,

f) Makineleri üretime hazırlamak,

g) Zeytinleri hamur haline getirmek,

h) Yağı ayrıştırmak,

i) Riviera zeytinyağı üretmek, j) Prina yağı üretmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?