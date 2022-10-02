Zımba Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Zımba Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği) görev tanımı nedir, Zımba Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği) ne iş yapar, Zımba Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Zımba Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Zımba Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği) Tanımı;

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Zımba Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği) Maaşı Ne Kadar? 2022 Zımba Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği) Maaşları

Zımba Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Zımba Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Zımba Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.91

Meslek Adı :

Zımba Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal parçaları verilen ölçülere göre çeşitli tip zımbalar ile delen bir zımba tezgahını ayarlayan ve çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Zımba Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Delinecek metal parçaların teknik resim ve ölçülerini incelemek,

b) Açılacak delik çapına göre kullanacağı zımba kalıplarını seçmek ve tezgah üzerindeki yuvalara takmak,

c) Tezgahın rolelerini ayarlamak,

d) Şaltere basarak tezgahı çalıştırmak,

e) Delinecek metal parça üzerine şablon yerleştirmek ve parçayı şablon üzerindeki delme noktası zımba altına gelecek şekilde tezgahın tablasına oturtmak, veya parçayı vinç yardımıyla veya hareketli roleler üzerinde tezgahın tablasına sürmek,

f) Pedala basmak suretiyle zımbayı parça üzerine indirerek delmek,

g) Delinen parçayı tezgahtan almak ve kontrol etmek,

h) İş bitiminde makinenin bakım ve temizliğini yapmak,

i) Eksantrik, otomatik veya elektronik zımba tezgahlarının herhangi birinin çalıştırılmasında ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırt edilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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