Zımpara Dilimleme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Zımpara Dilimleme Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Zımpara Dilimleme Makinesi Operatörü ne iş yapar, Zımpara Dilimleme Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Zımpara Dilimleme Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Zımpara Dilimleme Makinesi Operatörü Tanımı;

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Zımpara Dilimleme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Zımpara Dilimleme Makinesi Operatörü Maaşları

Zımpara Dilimleme Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Zımpara Dilimleme Makinesi Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Zımpara Dilimleme Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7314.22

Meslek Adı :

Zımpara Dilimleme Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları Meslek Birim Grubu :

Çanak-Çömlekçiler Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Zımpara dilimleme makinesini kullanarak, bez zımpara rulosundan istenilen en ve boyda kesim yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Zımpara Dilimleme Makinesi Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bez zımparayı stok bölümünden temin etmek,

b) Bez zımpara rulosunun stok bölümünden transpalet aracılığı ile kesme makinesi yanına getirilmesini sağlamak,

c) Dilimleme makinesinin bıçak ayarlarını yapmak

d) Bez zımpara rulosunu dilimleme makinesine bağlantısını yapmak,

e) Kesici bıçaklarının son kontrolünü yapmak, makineyi çalıştırmak,

f) İstenilen ebatlarda bez zımpara rulosunu kesmek,

g) Makinede meydana gelen arızaların giderilmesini sağlamak,

h) Makine mili üzerindeki kesilmiş bez zımparaları kontrol etmek,

i) Paketleme bölümüne aktarılmasını sağlamak,

j) Dilimleme makinesinin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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