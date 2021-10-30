Zımpara Taşı Tezgahı İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Zımpara Taşı Tezgahı İşçisi görev tanımı nedir, Zımpara Taşı Tezgahı İşçisi ne iş yapar, Zımpara Taşı Tezgahı İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Zımpara Taşı Tezgahı İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Zımpara Taşı Tezgahı İşçisi Tanımı;

Preslerden veya diğer metal işleyen tezgahlardan çıkan şekillendirilmiş metal parçaların çapaklarını alan ve yüzlerini düzelten bir zımpara taş tezgahını çalıştıran kişidir.

Zımpara Taşı Tezgahı İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Zımpara Taşı Tezgahı İşçisi Maaşları

Zımpara Taşı Tezgahı İşçisi maaşı ortalama aylık 3.800 - TL’dir. En düşük Zımpara Taşı Tezgahı İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Zımpara Taşı Tezgahı İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Zımpara Taşı Tezgahı İşçisi İş İlanları İçin Tıklayın

Zımpara Taşı Tezgahı İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Zımpara Taşı Tezgahı İşçisi Ne İş Yapar?

Zımpara Taşı Tezgahı İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Taşlanacak metal parçaların cins ve ölçülerine göre kullanacağı zımpara taşını seçip tezgaha takarak ayarlarını yapmak,

b) Tezgahı çalıştırıp, parçaları çeşitli açılar altında dönen taşa tutarak yüzlerindeki kaba ve çıkıntı arzeden kısımları düzelterek yüzlerdeki çapakları almak,

c) Taşla tevsiye edilemeyen yerleri eğe ile tevsiye etmek,

d) Taşlamadan çıkan parçaları kumpas ve ölçü aletleri ile kontrol etmek,

e) Çalışma anında gerekirse taşı değiştirip aynı işlemi tekrar etmek,

f) İş bitimlerinde tezgahın bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Zımpara Taşı Tezgahı İşçisi Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Parlatıcıları, Taşlamacılar Ve Alet Bileyiciler

Zımpara Taşı Tezgahı İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Zımpara Taşı Tezgahı İşçisi mesleğinin meslek kodu 7224.13 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Zımpara Taşı Tezgahı İşçisi maaşlarına ek sizlerde Zımpara Taşı Tezgahı İşçisi mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?