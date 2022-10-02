Zincir Makinesi Kurulum ve Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Zincir Makinesi Kurulum ve Bakım Onarımcısı görev tanımı nedir, Zincir Makinesi Kurulum ve Bakım Onarımcısı ne iş yapar, Zincir Makinesi Kurulum ve Bakım Onarımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Zincir Makinesi Kurulum ve Bakım Onarımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Zincir Makinesi Kurulum ve Bakım Onarımcısı Tanımı;

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Zincir Makinesi Kurulum ve Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Zincir Makinesi Kurulum ve Bakım Onarımcısı Maaşları

Zincir Makinesi Kurulum ve Bakım Onarımcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Zincir Makinesi Kurulum ve Bakım Onarımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Zincir Makinesi Kurulum ve Bakım Onarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7233.51

Meslek Adı :

Zincir Makinesi Kurulum ve Bakım Onarımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tarımsal Ve Endüstriyel Makinelerin Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Zincir Dikiş Makinesi kurma, ayarlarını yapabilme ve kullanabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Zincir Makinesi Kurulum ve Bakım Onarımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Temel elektrik?elektronik devreleri çizmek

b) Temel elektrik-elektronik devreleri kurmak

c) Elektriksel bağlantıları yapmak

d) Elektriksel ölçmeler yapmak

e) Temel elektrik-elektronik elemanları kullanmak

f) Elektriksel arıza analizi yapmak

g) Zincir dikiş makinesinin ayarlarını yapmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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