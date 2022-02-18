Züccaciye Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Züccaciye Satış Elemanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Züccaciye Satış Elemanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Züccaciye Satış Elemanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Züccaciye Satış Elemanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Züccaciye Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Züccaciye Satış Elemanı Maaşları

Züccaciye Satış Elemanı maaşı ortalama olarak aylık 5776,5_TL'dir. En düşük Züccaciye Satış Elemanı maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7300_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Züccaciye Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.78

Meslek Adı :

Züccaciye Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Züccaciye satışı yapılan işyerlerinde her türlü züccaciyeyi müşteriye tanıtan ve satışını yapan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Züccaciye Satış Elemanı , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satışı yapılmak üzere gelen züccaciye ürünlerini teslim almak, satış yapılacak yerlere taşımak, fazlasını depoya kaldırmak,

b) Satışa sunulacak cam, porselen gibi züccaciye ürünlerini etiketlemek, reyonlara ve vitrinlere yerleştirmek, vitrin düzenlemesi yapmak, fiyatlar değiştiğinde etiketleri güncellemek,

c) Müşterilere karşılamak, almak istedikleri iş giysilerini göstermek ve bu ürünlerle ilgili bilgi vermek, alternatif ürünler sunmak,

d) Müşterinin ürün seçiminde karar vermelerine yardımcı olmak,

e) Satışı yapılan ürünler garantili ise garanti belgelerini doldurmak,

f) Satışı yapılan ürünlerin kullanımları hakkında müşterilere bilgiler vermek, ürünün normal çalışıp çalışmadığını kontrol etmek,

g) Satışı yapılan ürünleri paketlemek ve müşteriye teslim etmek, gerektiğinde ücretini almak, fatura, sevk irsaliyesi ya da yazar kasa fişini düzenlemek, kredi kartı ile ücretini tahsil etmek,

h) Satışı yapılan ürünlerin stok kontrolünü yapmak, azalan ürünlerin temini için sipariş vermek yada sipariş verilmesi için ilgililere bilgi vermek,

i) Müşterilerin satın aldıkları ürünlerle ilgili memnuniyet ve şikayetlerini almak, gerekli gördüklerini yetkililere iletmek,

j) İade veya değişim talebiyle gelen müşterilerle ilgilenmek, iade ve değişim işlemlerini yapmak,

k) Hatalı ürünleri ayırmak, hatalı olduğu için iadesi gelen ürünlerle beraber ilgili firmaya gönderilmesini sağlamak,

l) Sorumlu olduğu ürünlerin güvenliğine dikkat etmek varsa güvenlik görevlileri ile koordineli çalışmak,

m) Satışı yapılacak ürünler hakkında bilgilendirme toplantılarına katılmak,

n) Sorumlu olduğu bölümün temizlik ve düzenini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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