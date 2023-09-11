8 yıllık aşk orucunu bozdu! Çağla Şikel Nail Gönenli' ile evlilik konusunda ilk kez konuştu

8 yıllık aşk orucunu bozan Çağla Şıkel gönlünü Nail Gönenli'ye kaptırmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen ikili, geçtiğimiz haftalarda yaşadıkları kısa süreli ayrılığın ardından yeniden bir araya gelmişti. İlişkilerine ikinci bir şans daha veren çift önceki akşam el ele görüntülendi. Daha önce üçüncü çocuğa yeşil ışık yakan Çağla Şıkel'den evlilik sorularına cevap geldi.

Ünlü model ve sunucu Şıkel, avukat Nail Gönenli ile yeni bir aşka yelken açtı. İkili geçen aylarda baş başa yemek yerken ilk kez görüntülendi.

İlk kez geçtiğimiz ocak ayında Kuruçeşme'de bir eğlence mekanında görüntülenen ikili, daha sonra el ele kameraların karşısına geçerek, sürpriz birlikteliklerini ilan etmişti.

Daha sonra Etiler'de objektiflere yansıyan Şıkel, "Yeniden evlenmeyi düşünüyor müsünüz?" sorusuna, "Bu konuyla ilgili haber olmak istemem" cevabını vermişti.

'KISMET'

Gönenli'ye aynı soru yöneltilince ünlü model, elleriyle sevgilisinin ağzını kapatmıştı. Gazetecilere göz kırpan Gönenli, "Kısmet, hayırlısı bu işler" diyerek gülümsemişti.

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Ünlü çift, son olarak önceki akşam Küçükçiftlik Park'ta gerçekleşen etkinliğe katıldı.

Ayaküstü magazin muhabirleriyle konuşan ikili, objektifler karşısına el ele çıktı. Şıkel ve Gönenli, konser çıkışı koşar adımlarla yürüdü.

'BU SORULARA CEVAP YOK'

Basın mensuplarına "Her şey yolunda. Evlilik sorusu sormayın, bu sorulara cevap yok!" açıklamasını yapan ünlü çift, el ele yürümeye devam etti.

Geçtiğimiz haftalarda hayranlarıyla sosyal medyada sohbet eden Çağla Şıkel, kendisiyle ilgili çok samimi açıklamalarda bulunmuştu.

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