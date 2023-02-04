Adil Aouchiche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adil Aouchiche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adil Aouchiche kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adil Aouchiche ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adil Aouchiche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adil Aouchiche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adil Aouchiche

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adil Aouchiche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adil Aouchiche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adil Aouchiche 15 Temmuz 2002 tarihinde Le Blanc-Mesnil şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Fransa,Cezayir uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adil Aouchiche Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Cover yapmaktadır. Adil Aouchiche, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lorient futbol takımında oynamaktadır. FC Lorient takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Adil Aouchiche'nin FC Lorient ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Adil Aouchiche Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/a.aouchiche/

Adil Aouchicheboyu ve yaşı kaç

Adil Aouchiche Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Adil Aouchiche isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Adil Aouchiche Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adil Aouchiche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Paris SG U17

1 Temmuz 2018 yılında Paris SG U19

1 Temmuz 2019 yılında Paris SG

20 Temmuz 2020 yılında Saint-Étienne

1 Eylül 2022 yılında FC Lorient

Adil Aouchiche kimdir

Adil Aouchiche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adil Aouchiche şuan FC Lorient takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mitry-Mory Football (2008-2009), Tremblay FC (2009-2013), Paris Saint-Germain (2014-2019)

Adil Aouchiche Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fransa U20 takımında 10 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 4 gol atmıştır.

Fransa U18 takımında 18 numaralı formasıyla 20 Ağu 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Fransa U17 takımında 10 numaralı formasıyla 25 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 16 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Adil Aouchiche nereli

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