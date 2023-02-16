Yvon Mvogo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yvon Mvogo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yvon Mvogo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yvon Mvogo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yvon Mvogo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yvon Mvogo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yvon Mvogo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yvon Mvogo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yvon Mvogo 6 Haziran 1994 tarihinde Yaounde şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İsviçre,Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Yvon Landry Mvogo Nganoma şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yvon Mvogo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Yvon Mvogo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lorient futbol takımında oynamaktadır. FC Lorient takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yvon Mvogo'nin FC Lorient ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yvon Mvogo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/YMvogo

http://www.instagram.com/ymvogo/

http://www.facebook.com/YMvogo

Yvon Mvogoboyu ve yaşı kaç

Yvon Mvogo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yvon Mvogo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yvon Mvogo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yvon Mvogo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında BSC YB U18

1 Temmuz 2011 yılında BSC Young Boys

1 Temmuz 2017 yılında RB Leipzig

25 Ağu 2020 yılında PSV Eindhoven

30 Haziran 2022 yılında RB Leipzig

13 Temmuz 2022 yılında FC Lorient

Yvon Mvogo kimdir

Yvon Mvogo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yvon Mvogo şuan FC Lorient takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Marly (2003–2006), FC Fribourg (2006–2010), BSC Young Boys (2010–2011)

Yvon Mvogo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre takımında 21 numaralı formasıyla 15 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U21 takımında 1 numaralı formasıyla 14 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 1 numaralı formasıyla 8 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 1 numaralı formasıyla 30 Ağu 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 1 numaralı formasıyla 27 Ocak 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U16 takımında 1 numaralı formasıyla 10 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U15 takımında 1 numaralı formasıyla 16 Nisan 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yvon Mvogo nereli

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