İbrahima Kone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahima Kone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahima Kone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahima Kone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahima Kone 16 Haziran 1999 tarihinde Bamako şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Mali uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahima Kone Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Access Sports yapmaktadır. İbrahima Kone, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lorient futbol takımında oynamaktadır. FC Lorient takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İbrahima Kone'nin FC Lorient ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

İbrahima Kone Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İbrahima Kone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İbrahima Kone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahima Kone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Şubat 2018 yılında Haugesund

14 Ocak 2020 yılında Adana Demirspor

3 Ağu 2020 yılında Haugesund

15 Ocak 2021 yılında Sarpsborg 08

31 Ocak 2022 yılında FC Lorient

İbrahima Kone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahima Kone şuan FC Lorient takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

İbrahima Kone Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mali takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 11 gol atmıştır.

Mali U23 takımında 10 numaralı formasıyla 7 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Mali U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.