Laurent Abergel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laurent Abergel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Laurent Abergel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Laurent Abergel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Laurent Abergel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laurent Abergel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Laurent Abergel

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Laurent Abergel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Laurent Abergel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Laurent Abergel 1 Şubat 1993 tarihinde Marseille şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Laurent Abergel Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini N.Agency yapmaktadır. Laurent Abergel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lorient futbol takımında oynamaktadır. FC Lorient takımına 26 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Laurent Abergel'nin FC Lorient ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Laurent Abergel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/laurent_abergel/

Laurent Abergelboyu ve yaşı kaç

Laurent Abergel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Laurent Abergel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Laurent Abergel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Laurent Abergel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Marsilya B

1 Temmuz 2013 yılında Marsilya

1 Eylül 2014 yılında AC Ajaccio

30 Haziran 2015 yılında Marsilya

31 Temmuz 2015 yılında AC Ajaccio

6 Temmuz 2017 yılında AS Nancy

26 Temmuz 2019 yılında FC Lorient

Laurent Abergel kimdir

Laurent Abergel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Laurent Abergel şuan FC Lorient takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Laurent Abergel nereli

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