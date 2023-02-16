Enzo Le Fee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Le Fee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enzo Le Fee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enzo Le Fee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enzo Le Fee 3 Şubat 2000 tarihinde Lorient şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enzo Le Fee Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Cracksman yapmaktadır. Enzo Le Fee, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lorient futbol takımında oynamaktadır. FC Lorient takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Enzo Le Fee'nin FC Lorient ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Enzo Le Fee Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/enzo_lefee/

Enzo Le Fee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enzo Le Fee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 12.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Enzo Le Fee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enzo Le Fee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Lorient B

1 Temmuz 2019 yılında FC Lorient

Enzo Le Fee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enzo Le Fee şuan FC Lorient takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Enzo Le Fee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kéryado (2004–2008), Lorient (2008–2019)

Fransa U21 takımında 6 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

Fransa Olimpiyat takımında 8 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.