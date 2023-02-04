Bonke İnnocent kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bonke İnnocent Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bonke İnnocent kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bonke İnnocent ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bonke İnnocent kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bonke İnnocent Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bonke İnnocent

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bonke İnnocent adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bonke İnnocent Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bonke İnnocent 20 Ocak 1996 tarihinde Kaduna şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Nijerya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bonke İnnocent Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bonke İnnocent, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lorient futbol takımında oynamaktadır. FC Lorient takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Bonke İnnocent'nin FC Lorient ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bonke İnnocent Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bonkless20/

Bonke İnnocentboyu ve yaşı kaç

Bonke İnnocent Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bonke İnnocent isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bonke İnnocent Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bonke İnnocent futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Moderate Stars

5 Ağu 2014 yılında Lillestrøm

2 Ağu 2017 yılında Malmö FF

18 Ocak 2022 yılında FC Lorient

Bonke İnnocent kimdir

Bonke İnnocent Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bonke İnnocent şuan FC Lorient takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Younnachi Academy, Bujoc Sport F.C, Moderate Stars

Bonke İnnocent Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Nijerya takımında 8 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Bonke İnnocent nereli

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