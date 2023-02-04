Theo Le Bris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theo Le Bris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Theo Le Bris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Theo Le Bris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Theo Le Bris 1 Ekim 2002 tarihinde Rennes şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Theo Le Bris Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini J.Gomes Avocat yapmaktadır. Theo Le Bris, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lorient futbol takımında oynamaktadır. FC Lorient takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Theo Le Bris'nin FC Lorient ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Theo Le Bris Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Theo Le Bris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Theo Le Bris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Theo Le Bris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Lorient B

1 Temmuz 2022 yılında FC Lorient

Theo Le Bris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Theo Le Bris şuan FC Lorient takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Theo Le Bris Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

US Mongermont, Rennes CPB (-2017), FC Lorient (2017-2019)

Fransa U20 takımında 17 numaralı formasıyla 1 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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