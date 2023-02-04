Julien Ponceau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julien Ponceau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julien Ponceau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julien Ponceau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julien Ponceau 28 Kasım 2000 tarihinde Catumbela şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Fransa,Angola uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julien Ponceau Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Cracksman yapmaktadır. Julien Ponceau, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lorient futbol takımında oynamaktadır. FC Lorient takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Julien Ponceau'nin FC Lorient ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Julien Ponceau Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/julien.ponceau/

Julien Ponceau Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Julien Ponceau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Julien Ponceau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julien Ponceau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Lorient

5 Ekim 2020 yılında Rodez AF

30 Haziran 2021 yılında FC Lorient

15 Temmuz 2021 yılında Nîmes Olympique

30 Haziran 2022 yılında FC Lorient

Julien Ponceau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julien Ponceau şuan FC Lorient takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Julien Ponceau Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

US Saint-Évarzec (2006–2013), US Concarnoise (2013–2015), Lorient (2015–2018)

Fransa U20 takımında 16 numaralı formasıyla 8 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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