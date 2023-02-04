Yoann Cathline kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoann Cathline Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yoann Cathline adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yoann Cathline Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yoann Cathline 22 Temmuz 2002 tarihinde Champigny-sur-Marne şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yoann Cathline Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Yoann Cathline, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lorient futbol takımında oynamaktadır. FC Lorient takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Yoann Cathline'nin FC Lorient ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Yoann Cathline Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/ycathline10/

Yoann Cathline Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yoann Cathline isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yoann Cathline Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yoann Cathline futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında EA Guingamp U19

1 Temmuz 2020 yılında Guingamp

5 Eylül 2022 yılında FC Lorient

Yoann Cathline Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yoann Cathline şuan FC Lorient takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Yoann Cathline Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fransa U20 takımında 11 numaralı formasıyla 7 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

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