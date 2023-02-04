Sirine Doucoure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sirine Doucoure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sirine Doucoure adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sirine Doucoure Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sirine Doucoure 8 Nisan 2002 tarihinde Nogent-sur-Marne şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Fransa,Mali uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Siriné Ckene Doucouré şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sirine Doucoure Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sirine Doucoure, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lorient futbol takımında oynamaktadır. FC Lorient takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Sirine Doucoure'nin FC Lorient ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Sirine Doucoure Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sirine Doucoure isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sirine Doucoure Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sirine Doucoure futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında LB Châteauroux

1 Eylül 2022 yılında FC Lorient

Sirine Doucoure Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sirine Doucoure şuan FC Lorient takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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