Stephane Diarra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephane Diarra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephane Diarra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stephane Diarra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stephane Diarra 9 Aralık 1998 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Fildişi Sahili,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Stéphane Imad Diarra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stephane Diarra Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Cracksman yapmaktadır. Stephane Diarra, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lorient futbol takımında oynamaktadır. FC Lorient takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Stephane Diarra'nin FC Lorient ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Stephane Diarra Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/stephanediarra/

Stephane Diarra Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Stephane Diarra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Stephane Diarra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stephane Diarra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Évian

27 Temmuz 2016 yılında Rennes B

7 Temmuz 2018 yılında Le Mans FC

30 Haziran 2019 yılında Rennes B

1 Temmuz 2019 yılında Le Mans FC

1 Temmuz 2020 yılında FC Lorient

Stephane Diarra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stephane Diarra şuan FC Lorient takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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