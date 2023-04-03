Bratislav Simic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bratislav Simic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bratislav Simic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bratislav Simic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bratislav Simic 21 Temmuz 2005 tarihinde Kruševac şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bratislav Simic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Trayal Kruševac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Trayal Kruševac U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bratislav Simic'nin FK Trayal Kruševac U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Bratislav Simic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bratislav Simic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
10 Şubat 2022 yılında Napredak U17
30 Haziran 2022 yılında Trayal U17
1 Temmuz 2022 yılında Trayal U19
Bratislav Simic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bratislav Simic şuan FK Trayal Kruševac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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