Danijel Milenkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danijel Milenkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danijel Milenkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Danijel Milenkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Danijel Milenkovic 7 Ocak 2004 tarihinde Kruševac şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Danijel Milenkovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Trayal Kruševac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Trayal Kruševac U19 takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Danijel Milenkovic'nin FK Trayal Kruševac U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Danijel Milenkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Danijel Milenkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Napredak U19
10 Şubat 2023 yılında Trayal U19
Danijel Milenkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Danijel Milenkovic şuan FK Trayal Kruševac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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