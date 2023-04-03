Danijel Milenkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danijel Milenkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Danijel Milenkovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Danijel Milenkovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.