Bu kadarı da pes! Yangın tüplerinin içerisine eroin sıkıştırdılar Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü, narkotik suçların engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda bir araçta yapılan aramada yangın tüpleri içerisine gizlenmiş 5 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.