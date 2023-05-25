Bu kadarı da pes! Yangın tüplerinin içerisine eroin sıkıştırdılar

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü, narkotik suçların engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda bir araçta yapılan aramada yangın tüpleri içerisine gizlenmiş 5 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.

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Bu kadarı da pes! Yangın tüplerinin içerisine eroin sıkıştırdılar

Gaziantep'te bir araçta yapılan aramada yangın tüpleri içerisine gizlenmiş 5 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.

5 KİLO 650 GRAM EROİNİ YANGIN TÜPLERİNİN İÇERİSİNE SAKLADILAR

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü, narkotik suçların engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonucu 24 Mayıs tarihinde Şahinbey ilçesinde bir araçta yapılan aramada yangın tüpleri içerisine gizlenmiş 5 kilo 650 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınarak, haklarında yasal işlem başlatıldı.

Bu kadarı da pes! Yangın tüplerinin içerisine eroin sıkıştırdılar

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KAYNAK: İHA

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