Çanakkale Ayvacık Nüfusu 2020 - 2021 |  Ayvacık İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Çanakkale Ayvacık Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Çanakkale Ayvacık nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Çanakkale Ayvacık Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ayvacık ilçesinin bağlı bulunduğu Çanakkale ilinde 541 bin 548 kişi yaşamaktadır. Çanakkale ili 9817 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 390 (km²) si Ayvacık ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çanakkale Ayvacık nüfusu 33 bin 751 kişidir.

Çanakkale Toplam Nüfusu Kaçtır?

541,548 kişidir.

Ayvacık İlçe Nüfusu Kaçtır?

33,751 kişidir.

Ayvacık Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

24,408 kişidir.

Çanakkale Ayvacık Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 11,8 olarak gerçekleşmiştir.

Ayvacık İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,403515 Enlem : 26,403515

Ayvacık İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Çanakkale iline bağlı bulunan Ayvacık ilçesinin telefon alan kodu 0 286 şeklinde başlamaktadır.

Ayvacık ilçesinin bağlı olduğu Çanakkale İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Ayvacık ilçesinin bağlı olduğu il olan Çanakkale ilinin plaka kodu 17 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020