Çanakkale Gelibolu Nüfusu 2020 - 2021 |  Gelibolu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Çanakkale Gelibolu Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Çanakkale Gelibolu nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Çanakkale Gelibolu Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Gelibolu ilçesinin bağlı bulunduğu Çanakkale ilinde 541548 kişi yaşamaktadır. Çanakkale ili 9817 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 803 (km²) si Gelibolu ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çanakkale Gelibolu nüfusu 43 bin 581 kişidir.

Çanakkale Toplam Nüfusu Kaçtır?

541548 kişidir.

Gelibolu İlçe Nüfusu Kaçtır?

43581 kişidir.

Gelibolu Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

12540 kişidir.

Çanakkale Gelibolu Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -17,4 olarak gerçekleşmiştir.

Gelibolu İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,669527 Enlem : 26,669527

Gelibolu İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Çanakkale iline bağlı bulunan Gelibolu ilçesinin telefon alan kodu 0 286 şeklinde başlamaktadır.

Gelibolu ilçesinin bağlı olduğu Çanakkale İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Gelibolu ilçesinin bağlı olduğu il olan Çanakkale ilinin plaka kodu 17 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020