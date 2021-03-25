Çanakkale Çan Nüfusu 2020 - 2021 |  Çan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Çanakkale Çan Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Çanakkale Çan nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Çanakkale Çan Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çan ilçesinin bağlı bulunduğu Çanakkale ilinde 541 bin 548 kişi yaşamaktadır. Çanakkale ili 9817 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 877 (km²) si Çan ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çanakkale Çan nüfusu 48 bin 376 kişidir.

Çanakkale Toplam Nüfusu Kaçtır?

541,548 kişidir.

Çan İlçe Nüfusu Kaçtır?

48,376 kişidir.

Çan Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

17,598 kişidir.

Çanakkale Çan Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -1,8 olarak gerçekleşmiştir.

Çan İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,049107 Enlem : 27,049107

Çan İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Çanakkale iline bağlı bulunan Çan ilçesinin telefon alan kodu 0 286 şeklinde başlamaktadır.

Çan ilçesinin bağlı olduğu Çanakkale İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Çan ilçesinin bağlı olduğu il olan Çanakkale ilinin plaka kodu 17 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020