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Çanakkale Nüfusu 2020 - 2021 | Çanakkale Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 Çanakkale nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Çanakkale nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Çanakkale ilinin nüfusunun 541 bin 548 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Çanakkale yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Çanakkale Nüfusu 2020 - 2021 | Çanakkale Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Çanakkale Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Çanakkale nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Çanakkale Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çanakkale nüfusu geçen yıla göre 609 kişi azalarak 541 bin 548 kişi oldu ( 2019 yılında Çanakkale nüfusu 542 bin 157 kişiydi ) . İstanbul ilinde 271 bin 456 erkek, 270 bin 92 kadın yaşamaktadır.

Çanakkale Alan kodu nedir?

Çanakkale ilinin telefon alan kodu 0 286 şeklinde başlamaktadır.

Çanakkale yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Çanakkale ilinin yüz ölçümü 9817 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 30 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Çanakkale Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Çanakkale ilinin plaka kodu 17 olarak belirlenmiştir

Çanakkale Nüfusu 2020 - 2021 | Çanakkale Yüzölçümü nedir?

Çanakkale 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Çanakkale 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 541548

Çanakkale 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 271456          

Çanakkale 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 270092          

Çanakkale 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 40

Çanakkale 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,61 Kişidir.

Çanakkale 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 28,54 olduğu görülmektedir.

Çanakkale 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 25,44 olduğu görülmektedir.

Çanakkale 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 861 kişi boşanmıştır.

Çanakkale 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 7097

Çanakkale 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 329202              

Çanakkale 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 164668

Çanakkale 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 164534  

Çanakkale 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 212346

Çanakkale 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 106788    

Çanakkale 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 105558    

Çanakkale 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 55 kişidir.

Çanakkale Nüfusu 2020 - 2021 | Çanakkale Yüzölçümü nedir?

Çanakkale 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 272097  Kadın : 270060  Toplam : 542157  Nüfus yoğunluğu : 55 kişidir.  

Çanakkale 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 163662  Kadın : 165074  Toplam : 328736  

Çanakkale 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 108435  Kadın : 104986  Toplam : 213421  

Çanakkale 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 273092  Kadın : 267570  Toplam : 540662  Nüfus yoğunluğu : 54 kişidir.  

Çanakkale 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 164132  Kadın : 161894  Toplam : 540662  

Çanakkale 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 108960  Kadın : 105676  Toplam : 214636  

Çanakkale 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 269160  Kadın : 261257  Toplam : 530417  Nüfus yoğunluğu : 53 kişidir.  

Çanakkale 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 161670  Kadın : 158116  Toplam : 319786  

Çanakkale 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 107490  Kadın : 103141  Toplam : 214636  

Çanakkale 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 262288  Kadın : 257505  Toplam : 519793  Nüfus yoğunluğu : 52 kişidir.  

Çanakkale 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 154143  Kadın : 153998  Toplam : 308141  

Çanakkale 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 108145  Kadın : 103507  Toplam : 211652  

Çanakkale 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 259721  Kadın : 253620  Toplam : 513341  Nüfus yoğunluğu : 52 kişidir.  

Çanakkale 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 152932  Kadın : 149254  Toplam : 302186  

Çanakkale 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 106789  Kadın : 104366  Toplam : 211155  

 

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