Çanakkale Nüfusu 2020 - 2021 | Çanakkale Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Çanakkale Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Çanakkale nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Çanakkale Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çanakkale nüfusu geçen yıla göre 609 kişi azalarak 541 bin 548 kişi oldu ( 2019 yılında Çanakkale nüfusu 542 bin 157 kişiydi ) . İstanbul ilinde 271 bin 456 erkek, 270 bin 92 kadın yaşamaktadır.

Çanakkale Alan kodu nedir?

Çanakkale ilinin telefon alan kodu 0 286 şeklinde başlamaktadır.

Çanakkale yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Çanakkale ilinin yüz ölçümü 9817 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 30 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Çanakkale Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Çanakkale ilinin plaka kodu 17 olarak belirlenmiştir

Çanakkale 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Çanakkale 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 541548

Çanakkale 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 271456

Çanakkale 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 270092

Çanakkale 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 40

Çanakkale 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,61 Kişidir.

Çanakkale 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 28,54 olduğu görülmektedir.

Çanakkale 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 25,44 olduğu görülmektedir.

Çanakkale 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 861 kişi boşanmıştır.

Çanakkale 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 7097

Çanakkale 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 329202

Çanakkale 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 164668

Çanakkale 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 164534

Çanakkale 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 212346

Çanakkale 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 106788

Çanakkale 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 105558

Çanakkale 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 55 kişidir.

Çanakkale 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 272097 Kadın : 270060 Toplam : 542157 Nüfus yoğunluğu : 55 kişidir.

Çanakkale 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 163662 Kadın : 165074 Toplam : 328736

Çanakkale 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 108435 Kadın : 104986 Toplam : 213421

Çanakkale 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 273092 Kadın : 267570 Toplam : 540662 Nüfus yoğunluğu : 54 kişidir.

Çanakkale 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 164132 Kadın : 161894 Toplam : 540662

Çanakkale 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 108960 Kadın : 105676 Toplam : 214636

Çanakkale 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 269160 Kadın : 261257 Toplam : 530417 Nüfus yoğunluğu : 53 kişidir.

Çanakkale 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 161670 Kadın : 158116 Toplam : 319786

Çanakkale 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 107490 Kadın : 103141 Toplam : 214636

Çanakkale 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 262288 Kadın : 257505 Toplam : 519793 Nüfus yoğunluğu : 52 kişidir.

Çanakkale 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 154143 Kadın : 153998 Toplam : 308141

Çanakkale 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 108145 Kadın : 103507 Toplam : 211652

Çanakkale 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 259721 Kadın : 253620 Toplam : 513341 Nüfus yoğunluğu : 52 kişidir.

Çanakkale 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 152932 Kadın : 149254 Toplam : 302186

Çanakkale 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 106789 Kadın : 104366 Toplam : 211155