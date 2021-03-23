Çanakkale Lapseki Nüfusu 2020 - 2021 |  Lapseki İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Çanakkale Lapseki Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Çanakkale Lapseki nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Çanakkale Lapseki Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Lapseki ilçesinin bağlı bulunduğu Çanakkale ilinde 541 bin 548 kişi yaşamaktadır. Çanakkale ili 9817 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 867 (km²) si Lapseki ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çanakkale Lapseki nüfusu 28 bin 313 kişidir.

Çanakkale Toplam Nüfusu Kaçtır?

541,548 kişidir.

Lapseki İlçe Nüfusu Kaçtır?

28,313 kişidir.

Lapseki Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

13,982 kişidir.

Çanakkale Lapseki Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 16,9 olarak gerçekleşmiştir.

Lapseki İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,685923 Enlem : 26,685923

Lapseki İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Çanakkale iline bağlı bulunan Lapseki ilçesinin telefon alan kodu 0 286 şeklinde başlamaktadır.

Lapseki ilçesinin bağlı olduğu Çanakkale İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Lapseki ilçesinin bağlı olduğu il olan Çanakkale ilinin plaka kodu 17 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020