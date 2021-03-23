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Çanakkale Lapseki Nüfusu 2020 - 2021 |  Lapseki İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Çanakkale Lapseki nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Çanakkale Lapseki nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Çanakkale Lapseki nüfusunun 28 bin 313 olduğu açıklandı. Haberimizde  Çanakkale Lapseki yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Çanakkale Lapseki Nüfusu 2020 - 2021 |  Lapseki İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Çanakkale Lapseki Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Çanakkale Lapseki nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Çanakkale Lapseki Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Lapseki ilçesinin bağlı bulunduğu Çanakkale ilinde  541 bin 548 kişi yaşamaktadır. Çanakkale ili 9817 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 867 (km²) si Lapseki ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çanakkale Lapseki nüfusu 28 bin 313 kişidir.

Çanakkale Lapseki Nüfusu 2020 - 2021 |  Lapseki İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Çanakkale Toplam Nüfusu Kaçtır?

541,548 kişidir.

Lapseki İlçe Nüfusu Kaçtır?

28,313 kişidir.

Lapseki Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

13,982 kişidir.

Çanakkale Lapseki Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  16,9 olarak gerçekleşmiştir.

Çanakkale Lapseki Nüfusu 2020 - 2021 |  Lapseki İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Lapseki İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  26,685923      Enlem :  26,685923

Lapseki İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Çanakkale iline bağlı bulunan Lapseki ilçesinin telefon alan kodu 0 286 şeklinde başlamaktadır.

Lapseki ilçesinin bağlı olduğu Çanakkale İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Lapseki ilçesinin bağlı olduğu il olan Çanakkale ilinin plaka kodu 17 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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