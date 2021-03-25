Çanakkale Ezine Nüfusu 2020 - 2021 |  Ezine İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Çanakkale Ezine Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Çanakkale Ezine nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Çanakkale Ezine Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ezine ilçesinin bağlı bulunduğu Çanakkale ilinde 541 bin 548 kişi yaşamaktadır. Çanakkale ili 9817 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 768 (km²) si Ezine ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çanakkale Ezine nüfusu 30 bin 723 kişidir.

Çanakkale Toplam Nüfusu Kaçtır?

541,548 kişidir.

Ezine İlçe Nüfusu Kaçtır?

30,723 kişidir.

Ezine Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

171,06 kişidir.

Çanakkale Ezine Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 2,1 olarak gerçekleşmiştir.

Ezine İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,334387 Enlem : 26,334387

Ezine İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Çanakkale iline bağlı bulunan Ezine ilçesinin telefon alan kodu 0 286 şeklinde başlamaktadır.

Ezine ilçesinin bağlı olduğu Çanakkale İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Ezine ilçesinin bağlı olduğu il olan Çanakkale ilinin plaka kodu 17 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020