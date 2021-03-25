Çanakkale Bozcaada Nüfusu 2020 - 2021 |  Bozcaada İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Çanakkale Bozcaada Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Çanakkale Bozcaada nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Çanakkale Bozcaada Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bozcaada ilçesinin bağlı bulunduğu Çanakkale ilinde 541 bin 548 kişi yaşamaktadır. Çanakkale ili 9817 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 37 (km²) si Bozcaada ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çanakkale Bozcaada nüfusu 3,052 kişidir.

Çanakkale Toplam Nüfusu Kaçtır?

541,548 kişidir.

Bozcaada İlçe Nüfusu Kaçtır?

3,052 kişidir.

Çanakkale Bozcaada Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 21,2 olarak gerçekleşmiştir.

Bozcaada İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,071127 Enlem : 26,071127

Bozcaada İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Çanakkale iline bağlı bulunan Bozcaada ilçesinin telefon alan kodu 0 286 şeklinde başlamaktadır.

Bozcaada ilçesinin bağlı olduğu Çanakkale İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Bozcaada ilçesinin bağlı olduğu il olan Çanakkale ilinin plaka kodu 17 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020