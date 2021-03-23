Çanakkale Bayramiç Nüfusu 2020 - 2021 |  Bayramiç İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Çanakkale Bayramiç Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Çanakkale Bayramiç nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Çanakkale Bayramiç Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bayramiç ilçesinin bağlı bulunduğu Çanakkale ilinde 541 bin 548 kişi yaşamaktadır. Çanakkale ili 9,817 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,083 (km²) si Bayramiç ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çanakkale Bayramiç nüfusu 29 bin 302 kişidir.

Çanakkale Toplam Nüfusu Kaçtır?

541,548 kişidir.

Bayramiç İlçe Nüfusu Kaçtır?

29,302 kişidir.

Bayramiç Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

13,659 kişidir.

Çanakkale Bayramiç Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -3,3 olarak gerçekleşmiştir.

Bayramiç İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,613312 Enlem : 26,613312

Bayramiç İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Çanakkale iline bağlı bulunan Bayramiç ilçesinin telefon alan kodu 0 286 şeklinde başlamaktadır.

Bayramiç ilçesinin bağlı olduğu Çanakkale İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Bayramiç ilçesinin bağlı olduğu il olan Çanakkale ilinin plaka kodu 17 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020